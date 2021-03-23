شكرا لقرائتكم خبر عن هتافات لمنتخب مصر ومحمد صلاح في مطار نيروبي قبل مباراة كينيا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقبلت عدد من الجماهير المصرية والكينية بعثة منتخب مصر التى وصلت مساء الثلاثاء 23/3/2021، استعدادا لمباراة كينيا المقرر إقامتها الخميس 25/3/2021، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس الأمم الأفريقية المؤهلة للنهائيات بالكاميرون هذا العام.

وحظى محمد صلاح على استقبال خاص من الجماهير التى استقبلته فور وصوله مع البعثة المصرية، وقامت الجماهير بترديد اسمه، وظهر في صوت الفيديو وأحد المشجعين يقول للنجم المصري العالمي، "مصر.. مصر.. محمد صلاح ابن بلدي".

وعند مرور محمد صلاح من أمام الجماهير قاموا بالتصفيق والتشجيع للنجم العالمي.