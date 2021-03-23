شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك يعلن شفاء أحمد فتوح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد أسامة طبيب الفريق الكروي الأول لنادي الزمالك إن أحمد أبوالفتوح الظهير الأيسر للفريق تماثل للشفاء من نزلة البرد التي داهمته وأدت إلى استبعاده من معسكر المنتخب الوطني.

واستبعد حسام البدري المدير الفني للمنتخب أحمد فتوح بسبب ارتفاع درجة حرارته واستدعي عبدالله جمعه الظهير الأيسر للزمالك أيضاً بدلاً منه للمشاركة مع المنتخب في مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم.

وأوضح طبيب الزمالك أن فتوح بات جاهز للمشاركة في تدريبات الزمالك استعداداً لمواجهة فريق مولودية الجزائر المقررة يوم 3 من ابريل المقبل ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات لدوري رابطة الأبطال الأفريقي.