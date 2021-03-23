شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يواجه مولودية الجزائر بدون جماهير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني ديمتري نائب سفير مصر في الجزائر عن التحضيرات الخاصة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: حتى الآن المباراة ستقام بدون حضور الجمهور ولم نبلغ بأي جديد.

وحول الملعب الذي سيحتضن اللقاء، علق قائلا: الملعب ٥ جويليه وهو من أكبر وأفضل ملاعب الجزائر وأرضيته عشبية ممتازة.

بعثة الزمالك ستصل إلى الجزائر على طائرة خاصة نظرا لتعليق حركة الطيران بسبب كورونا.

واختتم: الوضع الصحي مستقر وتحت السيطرة.. وأعداد الإصابات منخفضة.