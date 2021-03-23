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الزمالك يواجه مولودية الجزائر بدون جماهير

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محمد طلعت داود 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف هاني ديمتري نائب سفير مصر في الجزائر عن التحضيرات الخاصة بمباراة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي أمام مولودية الجزائر المقرر لها يوم ٣ أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقال في تصريحات خاصة للموقع الرسمي للنادي: حتى الآن المباراة ستقام بدون حضور الجمهور ولم نبلغ بأي جديد.

وحول الملعب الذي سيحتضن اللقاء، علق قائلا: الملعب ٥ جويليه وهو من أكبر وأفضل ملاعب الجزائر وأرضيته عشبية ممتازة.

بعثة الزمالك ستصل إلى الجزائر على طائرة خاصة نظرا لتعليق حركة الطيران بسبب .

واختتم: الوضع الصحي مستقر وتحت السيطرة.. وأعداد الإصابات منخفضة.

  • الوضع في مصر

  • اصابات

    185,922

  • تعافي

    143,575

  • وفيات

    10,954

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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