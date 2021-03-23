شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يستعين بالترجي لدراسة مولودية الجزائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعكف الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفنى لفريق الزمالك، على دراسة فريق مولودية الجزائر جيداً، قبل المواجهة المرتقبة بين الطرفين.

طلب كارتيرون من جهازه المعاون، التركيز على مباراة مولودية الجزائر والترجى التونسي، والتى أقيمت في الجزائر وانتهت بالتعادل الإيجابى بين الجانبين، بهدف لكل فريق.

يرى الفرنسي، أن الفريق الجزائرى، سيخوض لقاء الزمالك بنفس طريقه لعبه أمام الترجى، حيث سيعتمد على غلق الدفاع، وتضيق المساحات.

وكان الزمالك قد تلقى هزيمة أمام الترجي التونسي، بهدف الليبي حمدو الهوني، في المباراة التي أقيمت على استاد القاهرة، ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

يذكر أن الزمالك يحتل المركز الثالث برصيد نقطتين، فيما يتصدر الترجي الترتيب برصيد 10 نقطة، بينما يحتل مولودية الجزائر المركز الثاني بـ8 نقاط.