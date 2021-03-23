شكرا لقرائتكم خبر عن كونتى يقترب من الرحيل عن إنتر ميلان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية، اقتراب أنطونيو كونتي، من الرحيل عن صفوف إنتر ميلان، في نهاية الموسم الجاري.

وقالت الصحيفة، إن طلبات كونتي مرفوضة في إنتر، حيث أبدى رغبته على سبيل المثال، في ضم إيسكو من ريال مدريد، بسبب المشاكل المادية.

وبات المدرب الإيطالي يشعر بالملل، من فكرة رفض طلباته، حيث اضطر إلى تغيير مراكز بعض اللاعبين، مثل كريستيان إريكسن وإيفان بيريسيتش.

ويتصدر النيراتزوري جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 65 نقطة، بفارق 6 نقاط عن ميلان صاحب المركز الثاني برصيد 59 نقطة، حيث اقترب إنتر ميلان من معانقة لقب الكالتشيو هذا الموسم.