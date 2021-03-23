شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يفوز على المقاصة بهدف وديًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق المقاولون العرب، الفوز على مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم بملعب الذئاب بالجبل الأخضر خلال فترة التوقف الحالية.

وأحرز عبدالله ياسين هدف المقاولون واللقاء في الشوط الأول، في المباراة التي شهدها المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام على الكرة.

وكان المقاولون حقق الفوز بالأمس على الجونة 2-1، في اولي المباريات الودية بهدفي كريم مصطفي.