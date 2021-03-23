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تطورات مثيرة فى مصير ميسي مع برشلونة

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - لا يزال مصير الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم فريق برشلونة الإسباني، غامض حتى الآن بعد اقتراب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وينتهي عقد ميسي مع برشلونة بنهاية الموسم الجاري، حيث يحق له في الصيف المقبل، الرحيل لأي فريق يريده في صفقة انتقال حر.

وأكدت إذاعة «RADIO CAT» الإسبانية، أن بيئة خوان لابورتا، رئيس برشلونة الجديد، متفائلة بشأن قضية تجديد ميسي بعد الاتصالات الأولى بين الطرفين.

وأشار التقرير إلى أنه خلال رحلة برشلونة إلى سوسييداد ظهر انسجام شديد للغاية بين لابورتا وميسي.

ونجح لابورتا، في الفوز بمقعد رئيس نادي برشلونة، رسميًا، بعدما تفوق على منافسيه فيكتور فونت، وتوني فريتشا.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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