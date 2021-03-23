شكرا لقرائتكم خبر عن موقف منتخب مصر من التأهل لأمم أفريقيا.. وترتيب المجموعة قبل مواجهة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستعد منتخب مصر الأول بقيادة مديره الفني حسام البدري، لمواجهة نظيره الكيني يوم الخميس المقبل 25 مارس الجاري، بالعاصمة الكينية نيروبي، ضمن مواجهات الجولة الخامسة «قبل الأخيرة» بالمجموعة السابعة من التصفيات المؤهلة لبطولة الأفريقية، التي تستضيفها كينيا يناير المقبل.

وتستعرض «المصري اليوم» موقف مصر من التأهل:

يحتاج المنتخب المصري إلى نقطة واحدة خلال مباراتيه أمام كينيا وجزر القمر، ليرفع رصيده إلى 9 نقاط، ليحجز مقعده رسمياً في نهائيات أمم أفريقيا بالكاميرون، إلا أن الجهاز الفني للفراعنة يسعى لحصد جميع النقاط في مباراتي الجولتين الأخيرتين بالتصفيات (6 نقاط)، للتأهل إلى البطولة من الباب العالي كونه يحمل الرقم القياسي لعدد مرات الفوز باللقب الأفريقي برصيد 7 ألقاب.

وجاء ترتيب مجموعة المنتخب الوطني قبل مواجهتي كينيا وجزر القمر كالتالي:

منتخب مصر في الصدارة برصيد 8 نقاط وبفارق الأهداف عن جزر القمر.

منتحب جزر القمر في الوصافة برصيد 8 نقاط أيضا.

منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط.

منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.