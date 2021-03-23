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ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هاري كين

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أحمد رضا 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، عن وضع مسئولى ريال مدريد، النجم الإنجليزي هارى كين هداف فريق توتنهام، خيارا بديلا للتعاقد مع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فشل ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أو إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

وفقا للإذاعة الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد وضعت هارى كين نجم توتنهام في الخطة البديلة خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتعزيز هجوم الفريق، في حال فشل التعاقد مع مبابي أو هالاند.

أضاف التقرير الإسباني، أن مسئولى النادى الملكي يعتقدون أن انتقال جاريث بيل على سبيل الإعارة إلى توتنهام هو من النقاط التي من الممكن أن تسهل عملية ضم كين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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