شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد يستهدف التعاقد مع هاري كين والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت إذاعة «كادينا سير» الإسبانية، عن وضع مسئولى ريال مدريد، النجم الإنجليزي هارى كين هداف فريق توتنهام، خيارا بديلا للتعاقد مع خلال سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال فشل ضم النجم الفرنسي كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان أو إيرلينج هالاند هداف بوروسيا دورتموند.

وفقا للإذاعة الإسبانية، فإن إدارة ريال مدريد وضعت هارى كين نجم توتنهام في الخطة البديلة خلال الميركاتو الصيفى المقبل لتعزيز هجوم الفريق، في حال فشل التعاقد مع مبابي أو هالاند.

أضاف التقرير الإسباني، أن مسئولى النادى الملكي يعتقدون أن انتقال جاريث بيل على سبيل الإعارة إلى توتنهام هو من النقاط التي من الممكن أن تسهل عملية ضم كين.