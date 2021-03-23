شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول عن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب: الملك في تدريبات الفراعنة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحظى النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي دائما باهتمام كبير سواء على مستوى مشاركته مع منتخب بلاده أو فريقه الإنجليزي.

وحرص الحساب الرسمي لفريق ليفربول، نشر صورة من تدريبات المنتخب الوطني المصري قبل مغادرته إلى نيروبي، لمواجهة منتخب كينيا ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة للنهائيات بالكاميرون.

وقال الحساب الرسمي لفريق ليفربول على صورة النجم المصري محمد صلاح، الملك في تدريبات الفراعنة.

وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، أدى مرانه الأخير صباح اليوم باستاد بتروسبورت قبل التوجه إلى العاصمة نيروبي لمواجهة منتخب كينيا في منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.

وشهد مران اليوم مشاركة الثنائي المحترف محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون الإنجليزي بعد انضمامهما إلى معسكر المنتخب مساء أمس بالإضافة إلى مشاركة عبدالله جمعة لاعب الزمالك بعد انضمامه للمعسكر.

وحضر المران أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة والذي يترأس البعثة، ومعه عضو الاتحاد أحمد حسام عوض.