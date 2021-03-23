شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول عن مشاركة محمد صلاح مع المنتخب: الملك في تدريبات الفراعنة (صورة) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يحظى النجم محمد صلاح لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي دائما باهتمام كبير سواء على مستوى مشاركته مع منتخب بلاده أو فريقه الإنجليزي.
وحرص الحساب الرسمي لفريق ليفربول، نشر صورة من تدريبات المنتخب الوطني المصري قبل مغادرته إلى نيروبي، لمواجهة منتخب كينيا ضمن الجولة قبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم أفريقيا المؤهلة للنهائيات بالكاميرون.
وقال الحساب الرسمي لفريق ليفربول على صورة النجم المصري محمد صلاح، الملك في تدريبات الفراعنة.
وكان المنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري المدير الفني، أدى مرانه الأخير صباح اليوم باستاد بتروسبورت قبل التوجه إلى العاصمة نيروبي لمواجهة منتخب كينيا في منافسات الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية.
وشهد مران اليوم مشاركة الثنائي المحترف محمد النني لاعب آرسنال الإنجليزي ومحمود حسن تريزيجيه لاعب أستون الإنجليزي بعد انضمامهما إلى معسكر المنتخب مساء أمس بالإضافة إلى مشاركة عبدالله جمعة لاعب الزمالك بعد انضمامه للمعسكر.
وحضر المران أحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة والذي يترأس البعثة، ومعه عضو الاتحاد أحمد حسام عوض.
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