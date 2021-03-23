شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «النجوم» يهدد برفع دعوة جديدة في «كاس» ضد الإسماعيلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد الطويلة رئيس مجلس إدارة نادي النجوم لكرة القدم، إن النادي الإسماعيلي لم يبدي أي قلق أو اهتمام حول تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية «كاس» بشأن أزمة اللاعب إبراهيم حسن حتى الآن.

ولم يقم مسئولو النادي الإسماعيلي بأي خطوة من أجل سداد الغرامة الموقعة بحكم المحكمة الرياضية الدولية كاس.

وأضاف «الطويلة» في تصريحات إذاعية بأنه من الواضح أن النادي الإسماعيلي يستقوى بعلاقات ومحاولات غير قانونية من أجل تعطيل سير العدالة.

وأبدى «الطويلة» استيائه بعد أن تمت زيارة ودية مع أحمد عثمان بحيث يتم تنفيذ حكم المحكمة الرياضية الدولية بعد مباراة الفريق مع النادي الأهلي الماضية ثم بعد ذلك اختفاء تام من مسئولي الإسماعيلي.

وأشار الطويلة أنه بصدد تحريك دعوى جديدة في كاس حال عدم إنهاء الأمر سريعاً وتنفيذ مسؤولو الإسماعيلي حكم المحكمة الرياضية الدولية بشأن أزمة اللاعب إبراهيم حسن.