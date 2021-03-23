شكرا لقرائتكم خبر عن كارتيرون يحدد موعد سفر الزمالك إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة المولودية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الكروي الأول لنادي الزمالك يوم 31 من مارس الجاري موعداً لسفر بعثة الفريق إلى الجزائر.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر يوم 3 من ابريل الجاري ضمن مباريات الجولة الخامسة لدوري المجموعات للبطولة الأفريقية.

وأنهى أحمد زاهر المدير الإداري للزمالك كافة الإجراءات الخاصة باستخراج تأشيرات جميع اللاعبين المقيدين في القائمة الأفريقية للزمالك.

ورفض كارتيرون تحديد أسماء بعينها لاستخراج التأشيرات لها وشدد على اتخاذ كافة الإجراءات لجميع اللاعبين بما فيهم المصابين لرغبته في التكتم على العناصر التي سيصطحبها معه إلى الجزائر.

ويحتاج الزمالك إلى الفوز على المولودية والحصول على النقاط الثلاثة للاستمرار في المنافسة على حجز إحدى بطاقتي التأهل للدور التالي للبطولة.