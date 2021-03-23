شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب مصر تصل إلى نيروبي استعدادًا لمواجهة كينيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - وصلت بعثة منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى مطار نيروبي اليوم الثلاثاء، استعداداً لمواجهة منتخب كينيا في التصفيات الأفريقية المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية 2022.

ويلتقي منتخب مصر مع نظيره الكيني "الخميس" ضمن التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة الأمم الأفريقية والتي يحتاج فيها منتخب مصر إلى نقطة واحدة من أجل إعلان صعوده رسمياً.

وحرص خالد الأبيض سفير مصر في كينيا على استقبال بعثة منتخب مصر لدى وصولها ألى المطار وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بتسهيل دخول البعثة إلى البلاد.

وتضم قائمة المنتخب كلاً من محمد الشناوى - محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام - عامر عامر - محمد هانى - عمر جابر - أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح - أحمد حجازى - محمود حمدى الونش - على جبر - أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم - محمد النني - عمرو السولية - طارق حامد - حمدى فتحي - محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق - أحمد سيد زيزو - إسلام عيسي - مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - محمد شريف.