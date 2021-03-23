شكرا لقرائتكم خبر عن ختام ناجح لبطولات اللجان الرياضية بوزارة الشباب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت أمس الاثنين، فعاليات دوري اللجان الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، والتى استضافت فعاليتها المدينه الشبابية بالإسكندرية برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمشاركة 27 لجنة رياضية بمديريات الشباب، بالإضافة إلى اللجنة الرياضية للعاملين بالمجلس القومي للرياضة، واللجنة الرياضية للعاملين بالمجلس القومي للشباب، وبإجمالى٥٠٠ مشارك.

وفى منافسات تنس الطاولة

حصدت اللجنة الرياضية للعاملين بالمجلس القومي للشباب المركز الأول، وحل ثانيا في مركز الوصيف اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة بورسعيد

وحصدت الميدالية البرونزية اللجنة الرياضية للعاملين بالمجلس القومي للرياضة.

كما جاءت نتائج خماسيات كرة القدم

في المركز الأول اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة البحيرة

والمركز الثاني اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحاظة الأقصر

والمركز الثالث اللجنة الرياضية بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج

وحضر الختام الدكتورة سونيا عبدالوهاب وكيل الوزارة للتنمية الرياضية، والدكتور عمرو الحداد مساعد الوزير للتنمية الرياضية، ومحمود عبدالعزيز مدير عام الاتحادات النوعية واللجان الرياضية، وحمدي الخفيف رئيس الاتحاد الرياضي العام للعاملين بالحكومة، والدكتورة صفاء الشريف وكيل الوزارة مدير مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، وحفني بركات مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالأقصر.