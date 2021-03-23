شكرا لقرائتكم خبر عن ريال مدريد سيستضيف ليفربول في إسبانيا بعد رفع القيود والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - لن يضطر ريال مدريد لخوض مباراته في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه أمام ليفربول في إبريل/ نيسان المقبل خارج الديار بعدما قالت الحكومة الإسبانية الثلاثاء إنها سترفع الحظر المفروض على رحلات الطيران القادمة من بريطانيا في نهاية الشهر الجاري.

وبدأت القيود في ديسمبر الماضي؛ بسبب مخاوف بشأن سلالة جديدة من كوفيد-19 في بريطانيا ما أجبر أتليتيكو مدريد على خوض مباراته على أرضه في دور الـ 16 لدوري الأبطال أمام تشيلسي في بوخارست.

واضطر ريال سوسيداد لمواجهة مانشستر يونايتد في تورينو بدلاً من لعب المباراة في مسقط رأسه في سان سيباستيان في ذهاب دور 32 للدوري الأوروبي.

لكن الحكومة الإسبانية أعلنت الآن أنها سترفع القيود في 30 مارس/ آذار الجاري ما يعني أن ريال يمكنه استقبال ليفربول في السادس من إبريل/ نيسان ويمكن لغرناطة أيضاً أن يستضيف مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي في الثامن من إبريل.

وخسر أتليتيكو مباراته على أرضه أمام تشيلسي في بوخارست 1- صفر وودع البطولة بالهزيمة 3- صفر في مجموع المباراتين بينما خسر ريال سوسيداد 4- صفر أمام مانشستر يونايتد في تورينو وودع الدوري الأوروبي.

وفرضت دول أخرى قيوداً مماثلة على رحلات السفر من بريطانيا ما اضطر مانشستر سيتي وبروسيا مونشنجلادباخ لخوض مباريات في دور الـ 16 في بودابست وهو ما فعله ليفربول ولايبزيج.