شكرا لقرائتكم خبر عن برانديلي يستقيل من تدريب فيورنتينا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ملفيل هرمان أعلن مدرب نادي فيورنتينا، صاحب المركز الرابع عشر في الدوري الإيطالي لكرة القدم، تشيزاري برانديلي استقالته من تدريب فريقه بعد مرور أربعة أشهر فقط على تعيينه على رأس الجهاز الفني.

وقال المدرب في رسالة نشرها النادي على صفحته الرسمية الثلاثاء: «أتيت إلى هنا لإعطاء 100 في 100، ولكن فور شعوري بأن الأمور لم تعد ممكنة، ومن أجل مصلحة الجميع قررت التراجع».

وأضاف: «أعلم أن مسيرتي التدريبية قد تتوقف هنا، ولكني لست نادماً وليس من الوارد أن افعل ذلك».

وكان فيورنتينا أعلن في وقت سابق في بيان أن المدرب البالغ 63 عاماً قدّم استقالته إلى إدارة النادي.

وأضاف النادي: «بكثير من الأسف، وافق النادي على طلب المدرب وتفهم الأسباب التي هي أبعد من كرة القدم».

وفور الاعلان عن الاستقالة، تداولت وسائل إعلام محلية إمكانية عودة السلف جوزيبي ياكيني الذي خلفه برانديلي في 9 نوفمبر 2020 إلى ملعب «أرتيميو فرانكي».

وكان برانديلي عاد إلى نادي الـ«فيولا» بعدما سبق أن أشرف عليه بين عامي 2005 و2010، وقاده إلى نصف نهائي مسابقة كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ حالياص) عام 2008، وإلى دور الـ 16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في عام 2010، ولكن مذ تسلم مهامه مجدداً تردت النتائج وتراجع فيورنتينا مركزين ليحتل المركز الرابع عشر، متقدماً بفارق 7 نقاط عن منطقة الهبوط عقب الخسارة أمام ميلان 2-3 الأسبوع الماضي.

وغادر برانديلي فيورنتينا في المرة الأولى من أجل تولي تدريب المنتخب الوطني، مع الفشل الذريع الذي رافق الخروج من دور المجموعات لنهائيات مونديال 2010، قبل أن يقود الـ «أتسوري» إلى نهائي كأس أمم أوروبا 2012 التي خسرها أمام إسبانيا صفر-4.

بعد عامين تخلى عن مهامه بعدما خرج المنتخب الوطني مرة جديدة من دور المجموعات لمونديال البرازيل 2014، قبل أن يتنقل بين أندية غلطة سراي التركي وفالنسيا الإسباني والنصر الإماراتي وجنوى الإيطالي.