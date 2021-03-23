شكرا لقرائتكم خبر عن الكرواتي أوليتش مدرباً لسسكا موسكو والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلن نادي سسكا موسكو الثلاثاء تعيين المهاجم الدولي والمدرب المساعد السابق للمنتخب الكرواتي إيفيتسا أوليتش مدرباً جديداً لفريقه خامس الدوري الروسي لكرة القدم.

وسيحل أوليتش البالغ من العمر 41 عاماً والذي عمل مساعدا لمدرب منتخب بلاده في مونديال روسيا 2018 عندما حلت كرواتيا وصيفة لفرنسا البطلة مكان فيكتور غونتشارنكو الذي ترك نادي العاصمة الإثنين عقب الخسارة على أرضه أمام زينيت سان بطرسبورغ 2-3 في الدوري المحلي.

وسبق لأوليتش أن دافع عن ألوان سسكا موسكو كلاعب في القترة بين 2003 و2006 وتوج معه بلقب الدوري ثلاث مرات وكأس روسيا مرتين.

وكان أوليتش صاحب 104 مباريات دولية ، والذي لعب مع فريقي بايرن ميونيخ وفولفسبورغ الألمانيين، أعلن اعتزاله اللعب عام 2017 بعدما لعب مع فريق "تي إس في" ميونيخ من الدرجة الثانية الألمانية.