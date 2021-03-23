«ميقدروش».. أول رد من الترجي التونسي على أنباء رحيل حمدو الهوني إلى الأهلي أو الزمالك

الشارقة - اميمة ياسر -

رد نادي الترجي الرياضي التونسي على الأنباء التي خرجت خلال الأيام الماضية بشأن رحيل لاعب الفريق، الليبي حمدو الهوني، إلى أحد الأندية المصرية الأهلي والزمالك وبيراميدز، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، وأن الشرط الجزائي 3 ونصف مليون يورو في عقد اللاعب.

وقال فاروق كاتو، سكرتير نادي الترجي التونسي، في تصريحات لصحيفة "الوطن"، إن حمدو الهوني لن يرحل عن الفريق إلى أندية الأهلي والزمالك وبيراميدز.

وأضاف كاتو: "لا يحلمون بهذا الأمر نهائيًا لأن الهوني أحد أهم اللاعبين في الفريق خلال آخر عامين، وبالتحديد منذ انضمامه للنادي التونسي".

وتابع: "لم نتحدث نهائيًا في إمكانية رحيل اللاعب الدولي الليبي خلال الأيام الحالية"، مشيراً إلى أن الفريق التونسي لديه بطولات هامة وينافس على الدوري بشكل كبير وبفارق نقاط عن أقرب منافسيه، كما ينافس بقوة على دوري أبطال إفريقيا.

ويعد حمدو الهوني أحد أهم الأجنحة في إفريقيا حالياً رفقة ناديه التونسي، خاصة بعد تسجيله هدفًا بمرمى الزمالك، ونجح في مساعدة فريقه بشكل رسمي بالتأهل لدور الثمانية بدوري الأبطال.

وقدم الهوني مستوى مميز أمام الزمالك، حيث تألق في مباراتي الأبيض بالجولتين الثالثة والرابعة لمرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما كان اللاعب مصدر إزعاج للفريق الأبيض وتسبب خطورة كبيرة من الجبهة اليسرى للفريق الأبيض، وصنع هدفًا في المباراة الأولى، وسجّل هدف الفوز للفريق التونسي بمباراة الجولة الرابعة التي حصد بها الترجي 3 نقاط، ووصل للنقطة العاشرة في صدارة جدول ترتيب المجموعة الرابعة.

يشار إلى أن النجم الليبي شارك مع فريقه الترجي التونسي في 14 مباراة ونجح في تسجيل هدفين بالدوري التونسي، وسجّل هدفا في دوري أبطال أفريقيا ونجح في صناعة هدفين بالبطولتين وشارك في 1054 دقيقة.