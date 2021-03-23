شكرا لقرائتكم خبر عن "هدف " يمنح محمد صلاح المركز الثاني في الهداف التاريخي للمنتخب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينتظر النجم محمد صلاح مباراة المنتخب أمام كينيا المقرر لها السادسة مساء الخميس في الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2022 بالكاميرون ، من أجل مواصلة تحقيق أرقام جديدة ، وهي التواجد في المركز الثاني للهدافين التاريخين لمصر برفقة حسن الشاذلي نجم الترسانة السابق.

يتصدر حسام حسن نجم الأهلي و الزمالك السابق ترتيب هدافي المنتخب المصري برصيد 76 هدفاً ثم الشاذلي برصيد 44 هدف و محمد صلاح بـ43 هدفا يحتل بهم المركز الثالث حاليا.

وجاءت قائمة الهدافين التاريخين للمنتخب كالتالي:

1-حسام حسن: 76 هدفا

2-حسن الشاذلي: 44 هدفا

3-محمد صلاح:43 هدفا

4-السيد الضظوي: 39 هدفا

5-- محمد أبو تريكة: 38 هدفا

6-أحمد حسن: 34 هدفا

7-عماد متعب: 33 هدفا

8- عمرو زكي: 32 هدفا

9- بدوي عبد الفتاح: 29 هدفا

10- محمود الخطيب: 28 هدفا

وووصلت مساء اليوم بعثة منتخب مصر إلى كينيا على متن طائرة خاصة تحركت من القاهرة في الثالثة عصرا.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا للدخول فى معسكر مغلق استعداد لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من:محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

قام الجهاز الطبى للمنتخب الوطنى بقيادة الدكتور محمد أبو العلا، بإعطاء لاعبى منتخب مصر 3 تطعيمات قبل السفر إلى كينيا، وكشف مصدر فى المنتخب أن اللاعبين حصلوا على تطعيمات ضد الحمى الصفراء والحمى النخاعية وشلل الأطفال بجانب دواء للملاريا.