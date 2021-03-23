شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة لـ"تليفزيون الخليج 365" : عبد الحفيظ رفض ضم ثنائي الزمالك مجانا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فجر الإعلامي محمد شبانة نجم الإعلام الرياضي مفاجأة بأن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي رفض ضم أسامة فيصل وأحمد عيد ثنائي الزمالك الشاب في الموسم الماضي بعد عرضهما عليه من قبل وكلاء اللاعبين بسبب انتهاء عقديهما مع ناديهما.

وقال شبانة في برنامج "مع شبانة" على لايف تلفزيون الخليج 365 إن عبد الحفيظ أكد للجنة الفنية أن ثنائي الزمالك لن يقدما الإضافة الفنية حال انتقالهما للأهلي، ليتم التراجع عن إتمام الصفقة، بعدما حصلت اللجنة الفنية بالاهلي على توقيع ثنائي الزمالك الشاب ولكن رفض ضمهما عبد الحفيظ لتتراجع اللجنة الفنية عن التعاقد معهما ويستمرا مع ناديهما الذي قام بتمديد عقودهما في وقت لاحق.

استطرد شبانة أن مسئولو النادي الأهلي رفضوا التعاقد مع كريم فؤاد لاعب إنبي الحالي والمعار من النجوم، رغم الحصول على توقيع اللاعب وقت وجوده في النجوم، حيث جاء الرفض من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي والذي أكد أن اللاعب لن يقدم إضافة للأهلي وتراجعوا عن التعاقد معه بعد استطلاع رأي مدير الكرة.

وتعجب شبانة من أن يتفاوض الأهلي لشراء كريم فؤاد بالملايين في الصيف المقبل رغم أنه كان متاحا للتعاقد معه بمبلغ ضئيل.

واصل شبانه أنه من ضمن من الخطايا التي ارتكبها سيد عبد الحفيظ هي رفضه التعاقد مع عبد الرحمن مجدي جناح الاسماعيلي الحالي قبل انتقاله للدراويش بعد عرض اللاعب على الأهلي وقت وجوده في الترسانة، مشيرا إلى أن عبد الحفيظ برر رفض ضم عبد الرحمن مجدي بأنه لن يكون إضافة للأهلي ولكن أصبح اللاعب من أهم اللاعبين في مصر في مركز الجناح وأحد أعمدة منتخب مصر الأولمبي والأول في بعض الأحيان.

أضاف شبانة أن مسئولي النادي الأهلي يتهافتون على التعاقد مع جناح الإسماعيلي أو إيجاد ثغرة في عقده مع الدراويش تسهل في ضمه الذي يتمسك ببقائه ويرفض بيعه للأهلي، حيث فوت عبد الحفيظ أكثر من صفقة على الأهلي بقيمة عبد الرحمن مجدي وكريم فؤاد وأحمد عيد وأسامة فيصل.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.