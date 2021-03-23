شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد الشيخ يبدأ تدريبات الكرة ويستعد لتدعيم بيراميدز أمام الرجاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد الشيخ لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، للمشاركة مع فريقه فى تدريبات الكرة، بعد شفاءه من الإصابة التى تعرض لها فى غضروف الركبة، وأدت لابتعاده عن المشاركة مع الفريق السماوى طوال الفترة الماضية.

أحمد الشيخ كان تعرض للإصابة فى الغضروف الداخلى ووتر ردفى بالركبة، الأمر الذى أدى لعدم مشاركته مع بيراميدز منذ مواجهة سموحة فى الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى.

وغاب الشيخ عن 13 مباراة خاضها فريق بيراميدز فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر، وبدأ اللاعب العودة تدريجيًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، ومن المنتظر أن يكون الشيخ جاهزًا لتدعيم بيراميدز فى مواجهة الرجاء المغربى المقبلة.

كما أصبح عبد الله السعيد قائد الفريق، جاهزًا للعودة والمشاركة أمام الرجاء، بعد أن كان تعرض عبد الله السعيد للإصابة بمزق في العضلة الأمامية، ليغيب عن المشاركة مع بيراميدز منذ فترة بعيدة، خاصة وإن الجهاز الفني فضل عدم المجازفة بالدفع باللاعب رغم جاهزيته حتى لا تتجدد الإصابة، وفضل الجهاز منح اللاعب راحة طويلة من المشاركة لحين الحاجة لخدماته.

كما وضع الجهاز الطبي برنامج مكثف للثنائى رمضان صبحى والأوروجويانى دييجو رولان مهاجم الفريق، من أجل تجهيزهم حيث تعرض رمضان للإصابة بشد في العضلة الخلفية من الدرجة الثانية، كما تعرض رولان للإصابة بمزق في العضلة الأمامية خلال مشاركته أمام فريق العبور بكأس مصر، وأدت لعدم سفر اللاعب مع فريقه إلى تنزانيا لمواجهة نامونجو.

ويستعد بيراميدز لمواجهة الرجاء المغربي، فى المباراة المقرر لها يوم الأحد 4 أبريل المقبل، على ستاد محمد الخامس بالمغرب، في إطار منافسات الجولة الثالثة بدور مجموعات الكونفدرالية الأفريقية.

ويعتلى فريق بيراميدز ترتيب مجموعته برصيد 6 نقاط بعد تحقيق الفوز فى الجولة الأولى على نكانا الزامبى، ثم الفوز على نامونجو التنزانى، ويأتى الرجاء المغربى فى المركز الثانى برصيد 3 نقاط، ونكانا ونامونجو فى المركزى الثالث والرابع بدون نقاط.