شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 23 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الثلاثاء 23 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مسحة طبية لبعثة الزمالك قبل السفر إلى الجزائر بـ 48 ساعة.

مسحة طبية لبعثة الزمالك قبل السفر إلى الجزائر بـ 48 ساعة

تقرر خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل سفر بعثة الفريق إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

تفاصيل الفصل الأخير في مفاوضات تجديد عقد فرجاني ساسي مع الزمالك

لا يزال ملف تجديد عقد فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك، مفتوح داخل القلعة البيضاء، في ظل عدم حسم الأمر بشكل نهائي من جانب اللاعب، انتظارا لما ستسفر عنه الفترة المقبلة خلال المفاوضات والتوصل لوجهة نظر مشتركة تقود لتوقيع اللاعب على عقود التجديد والاستمرار بعد إعلان مسئولي النادي مرارا وتكرارا وجود رغبة مشتركة من النادي واللاعب لتوقيع عقود التجديد.

كارتيرون يطمئن على جاهزية جميع لاعبى الزمالك قبل مواجهة مولودية الجزائر

عقد الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك جلسة مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق من أجل الاطمئنان على حالة اللاعبين المصابين.

المثلوثي يبلغ الزمالك بتأجيل وصوله القاهرة إلى الخميس المقبل كشف الجهاز الإداري للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تأجيل وصول التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق إلى القاهرة ليوم الخميس المقبل، بعدما كان مقررا وصوله اليوم.

ناشئ الزمالك يكشف كواليس حديثه مع شيكابالا فى التدريب واستقبال عبد الله

عبر رضا محمد لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001، والذي تم تصعيدة بالأمس للفريق الأول، عن سعادته بالتواجد وسط كتيبة النجوم الكبار وإعطائه الفرصة لأول مرة للظهور مع فريق الزمالك.