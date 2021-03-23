شكرا لقرائتكم خبر عن عودة معروف وكوفى للقاهرة فجر غدا للانضمام لمعسكر البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعود الثنائى النيجيري معروف يوسف والبوركينابي محمد كوفى لاعبا فريق البنك الأهلى إلى القاهرة، فجر غدا الأربعاء، عقب قضاء إجازة قصيرة في بلادهم خلال فترة الأيام الماضية وذلك للتواجد في معسكر الفريق الذى سوف يقام بالإسماعيلية ضمن الاستعدادات لبطولة الدورى المصرى الممتاز.

يخوض فريق البنك الأهلى بقيادة خالد جلال معسكرا مغلقا بمدينة الإسماعيلية ويبدأ يوم الجمعة الموافق 26 من الشهر الجارى ضمن الاستعدادات لاستئناف مباريات الدورى المصرى، وذلك لزيادة التركيز والتفاهم بين اللاعبين خلال المرحلة المقبلة.

ويحتل البنك الأهلي المركز الخامس عشر برصيد 14 نقطة، ويستهل مبارياته في الدور الثاني بمواجهة وادي دجلة والمقرر لها يوم 6 إبريل المقبل.

ويحاول خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي، استغلال فترة التوقف الحالية بسبب انشغال المنتخب المصرى بمواجهتي كينيا وجزر القمر يومى 25 و29 من الشهر الجارى، في التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022 القادمة.