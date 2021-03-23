شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد ياسر يعود لتدريبات البنك الأهلى بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد أحمد ياسر مهاجم فريق البنك الأهلى، للتدريبات بالكرة وداخل الجيم خلال الفترة الحالية وذلك بعد الشفاء من الإصابة التى لحقت به مؤخرا فى الوتر الوحشى والتى على إثرها غاب عن مباريات الفريق فى بطولة الدورى المصرى طوال الفترة الماضية.

وتعرض أحمد ياسر للإصابة بقطع جزئى فى الوتر "الوحشى" فى إحدى تدريبات فريقه، الأمر الذى دفع الجهاز الطبى للبنك الأهلي، لعرض حالته على الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلى والذى وضع له برنامج علاجى لمدة 10 أيام وتنفيذ البرنامج تحت إشراف طبيب العلاج الطبيعى بالقلعة الحمراء وطلب منه طبيب الأهلى وضع قدمه فى أحد الأجهزة الحديثة المتخصصة فى العلاج ثم خوض تدريبات مائية لمدة 7 أيام.

ويسابق أحمد ياسر الزمن فى الانتهاء من البرنامج العلاجى والتأهيلى من أجل اللحاق بمباراة البنك الأهلي، أمام وادى دجلة التى سوف تقام عقب انتهاء معسكر منتخب مصر فى مارس الحالى لمواجهتى كينيا وجزر القمر، حيث يسعى ياسر لرفع الكفاءة البدنية ليكون جاهز للمشاركة فى المباريات.

ويلتقى فريق البنك الأهلى مع نظيره وادى دجلة يوم 6 أبريل المقبل فى انطلاق مباريات الدور الثانى من مباريات الدورى المصرى الممتاز والتى سوف تقام على إستاد السلام.