شكرا لقرائتكم خبر عن أكثر 5 لاعبين مشاركة مع المنتخب قبل مواجهة كينيا.. الننى متصدرا وصلاح وصيفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت بعثة المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى، العاصمة الكينية نيروبي، استعدادا لخوض مباراة الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022.

واختار الجهاز الفنى للمنتخب الوطنى الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدرى 28 لاعبا استعدادا لمباراتى كينيا وجزر القمر، وضمت قائمة اللاعبين كلا من: محمد الشناوى -محمود عبدالرحيم جنش - محمد بسام -عامر عامر - محمد هانى -عمر جابر- أيمن أشرف - عبد الله جمعة- أحمد حجازى- محمود حمدى الونش -على جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم -محمد النني- عمرو السولية - طارق حامد- حمدى فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه - محمد فاروق- أحمد سيد زيزو -إسلام عيسي- مصطفى فتحى - محمد مجدى قفشة - مصطفى محمد - حسام حسن - أحمد ياسر ريان - ومحمد شريف.

وقبل مواجهة الفراعنة مع كينيا المقرر لها في السادسة مساء الخميس المقبل، نستعرض أكثر 5 لاعبين في القائمة مشاركة مع المنتخب الأول حتى الآن..

محمد الننى

يعد محمد الننى نجم أرسنال الإنجليزى أكثر لاعب من بين المجموعة الحالية لمنتخب مصر، خاض مباريات دولية مع الفراعنة بـ76 مباراة بعدد دقائق 6115 دقيقة وأحرز خلالها 6 أهداف، أبرزها جاء في شباك الكاميرون في نهائي أفريقيا 2017، والتي خسرها الفراعنة بهدفين مقابل هدف.

محمد صلاح

يأتي محمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الإنجليزى في وصافة قائمة الأكثر مشاركة، بعدما خاض 67 مباراة مع المنتخب الأول، واستطاع أن يسجل خلالها 41 هدفا وصناعة 22 أخرى لزملائه، وكان أبرزها هدفه في مرمى الكونغو الذى تأهل المنتخب بسببه إلى كأس العالم 2018 في روسيا.

أحمد حجازى

وفى المركز الثالث جاء أحمد حجازى لاعب اتحاد جدة السعودى، بعدما شارك مع المنتخب الأول في 61 مباراة بعيدا عن المنتخبات الأخرى، ونجح في تسجيل هدفين فقط دون أن يصنع أي هدف آخر.

محمود تريزيجيه

ويحتل محمود حسن تريزيجيه لاعب أستون فيلا المركز الرايع في قائمة الأكثر مشاركة، بعدما خاض 46 مباراة مع الفراعنة حتى الآن، ونجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 5 أخرى لزملائه.

طارق حامد

وفى المركز الخامس، يأتي طارق حامد نجم نادى الزمالك بعدما شارك في 44 مباراة مع المنتخب الأول دون أن يسجل أو يصنع خلالها.