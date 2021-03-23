شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة ينظم دورة ودية مصغرة بالدقهلية لمنتخب 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنظم منطقة الدقهلية لكرة القدم دورة ودية لمنتخبات المناطق يوم 31 مارس الجاري، وتضم محافظات الغربية ودمياط والشرقية، مواليد 2003، وتشهد تواجد محمود جابر المدير الفني للمنتخب الوطنى لنفس المرحلة العمرية.

وحضر محمود جابر دورة ودية السبت الماضي بالإسكندرية نظمتها المنطقة برئاسة عامر حسين شهدت مشاركة عدة محافظات منها بورسعيد والإسكندرية و كفر الشيخ و البحيرة ، من أجل إكتشاف وجوه جديدة.

ويضم الجهاز الفنى لمنتخب الشباب مواليد 2003 كلاً من محمود جابر مديرا فنيا وكرم مرسى مدربا عاما وحمدى حمدان مدربا وايهاب جلال مدربا لحراس المرمى.

من جانبه، أكد محمود جابر المدير الفني لمنتخب 2003 أن الفريق لعب عدة مباريات ودية مع فرق من القسم الثالث من أجل الكشف عن مستوى اللاعبين ، مؤكداً أن الفريق ما زال فى مرحلة بناء ولم يستقر على الأسماء النهائية ،وأنه يخاطب عدد من المناطق بالتنسيق مع اتحاد الكرة لتنظيم دورات لإكتشاف وجوه جديدة ، قبل إستئناف الدوري فى إبريل المقبل.