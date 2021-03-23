اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 23 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهد النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 23 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، مصدر بالأهلي: الكفراوي مشرفا على الجهاز التنفيذي وجار البحث عن بديل مرجان

مصدر بالأهلي: الكفراوي مشرفا على الجهاز التنفيذي وجار البحث عن بديل مرجان

قال مصدر في الأهلي إن مجلس الإدارة يبحث حالياً عن بديل للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء الذي وجه له النادي الشكر على الفترة التى قضاها بالقلعة الحمراء، بعد استلام منصبه الجديد في شركة "استادات".

الأهلي: نتابع حالة معلول مع طبيب منتخب تونس.. وهذا موعد عودته

كشف الدكتور أحمد أبو عبلة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه على تواصل مستمر مع الدكتور سهيل الشملي، طبيب منتخب تونس، لمتابعة حالة علي معلول لاعب الفريق.