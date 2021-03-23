شكرا لقرائتكم خبر عن مسحة طبية لبعثة الزمالك قبل السفر إلى الجزائر بـ 48 ساعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقرر خضوع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية قبل سفر بعثة الفريق إلى الجزائر استعدادا لمواجهة مولودية الجزائر يوم 3 أبريل المقبل في الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وأخطر الجهاز الطبي للفريق الجهازين الفنى والإداري لمسحة طبية للكشف عن فيرس كورونا، قبل موعد السفر بـ48 ساعة، لاسيما وإنه لم يتم تحديد موعد سفر البعثة حتى الوقت الحالى.

ومن المقرر أن تخضع بعثة الفريق التي ستسافر إلى الجزائر لمسحة طبية أخرى في الجزائر تحت إشراف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم كاف قبل المباراة بـ 48 ساعة.

ويواجه الزمالك صعوبة في التأهل من دور مجموعات دورى أبطال أفريقيا، حيث حقق الفريق التعادل السلبى أمام مولودية الجزائر بالقاهرة، ثم تعادل بنفس النتيجة أمام تونجيث السنغالى في السنغال، وبعدها خسر من الترجى في تونس بنتيجة 3 / 1، قبل أن يخسر من الترجى مرة أخرى في القاهرة بهدف دون رد.

ويحتاج الزمالك لتحقيق الفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.