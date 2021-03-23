شكرا لقرائتكم خبر عن نائب سفير مصر فى الجزائر: مباراة الزمالك والمولودية بدون جماهير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف هاني ديمتري نائب سفير مصر في الجزائر، عن التحضيرات الخاصة بمباراة فريق الكرة الأول بنادى الزمالك، أمام نظيره مولودية الجزائر المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وقال هانى ديمترى خلال تصريحاته لموقع الزمالك الرسمى، إن مواجهة المولودية ستقام بدون حضور جماهيرى حتى الأن، لافتًا إلى إنه لم يتم إبلاغه بأى جديد يخص هذا الجانب.

أضاف نائب السفير المصرى بالجزائر، إن الوضع الصحى هناك تحت السيطرة، وأعداد إصابات كورونا منخفضة، وهو ما يجعل بعثة الزمالك فى أمان.

تابع هانى ديمترى، إن الملعب الذى سيحتضن المباراة هو ستاد 5 جولية، مشيرًا إلى إنه من أفضل وأكبر الملاعب المتواجدة بالجزائر، وأرضيته عشبية ممتازة.

أردف نائب السفير قائلاً: "بعثة الزمالك ستصل إلى الجزائر على متن طائرة خاصة نظرا لتعليق حركة الطيران بسبب كورونا”.

وويحتاج الزمالك للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.

