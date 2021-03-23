شكرا لقرائتكم خبر عن مصدر بالأهلي: الكفراوي مشرفا على الجهاز التنفيذي وجار البحث عن بديل مرجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مصدر في الأهلي إن مجلس الإدارة يبحث حالياً عن بديل للعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للقلعة الحمراء الذي وجه له النادي الشكر على الفترة التى قضاها بالقلعة الحمراء، بعد استلام منصبه الجديد في شركة "استادات".

وأوضح المصدر أن إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلى سيشرف على الجهاز التنفيذي للنادي، ولن يحل بديلاً للمدير التنفيذي خاصة وأن المجلس بدأ بالفعل رحلة البحث عن "بديل" محمد مرجان.

وكشف المصدر أن المجلس سيختار المدير التنفيذي الجديد وفقاً للائحة النظام الاساسي للنادي، وسيتم الإعلان عن المدير التنفيذي بمجرد اختياره.

وكان مجلس الأهلي قد قرر فى اجتماعه أمس الاثنين توجيه الشكر والتحية للعميد محمد مرجان عن الفترة التي قضاها بإخلاص على رأس الإدارة التنفيذية للنادي.

وتمنى مجلس الأهلي للعميد محمد مرجان كل التوفيق والنجاح في مهمته الجديدة بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة «استادات الوطنية»، التي يعتز النادي الأهلي ويسعد بشراكته الناجحة معها من خلال مشروع الوحدة الاقتصادية.

جاء قرار المجلس في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، على أن الجمع بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد فيه تعارض للمصالح، فضلاً عن أنه يخالف ثوابت الأهلي ولائحة النظام الأساسي للنادي.