شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو .. وقفة الشحات وظهور كهربا أبرز ملامح تدريب الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك فيديو يرصد تدريب الفريق اليوم، الذى أقيم اليوم على ملعب مختار التتش استعدادًا لمواجهة المريخ السوداني في الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، المقرر لها يوم 3 أبريل المقبل، بالعاصمة السودانية، عقب العودة إلى التدريبات الجماعية تحت قيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى الذى قاد الفريق عقب العودة من بلادة وقضاء أجازة قصيرة هناك.

وظهر محمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب فريق الأهلى قبل بدء المران فيما ظهر حسين الشحات وهو يداعب الكرة قبل انطلاق المران ويقف عليها خلال المران، فيما عقد موسيماني جلسة مع الجهاز المعاون له قبل انطلاق المران، ضمن تحضيراته للمرحلة المقبلة، التي تشهد الكثير من التحديات عقب انتهاء فترة التوقف، أبرزها مواجهة المريخ في السودان ضمن منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وصعد الجهاز الفني لفريق الأهلي 12 لاعبًا من قطاع الناشئين بالنادي، بسبب انضمام عدد كبير من لاعبي الفريق الأول إلى المنتخبات الوطنية، وفقًا للأجندة الدولية خلال الفترة الحالية وهم: محمد حسام ميدو، ومصطفى إلياس، ومحمد أشرف، وأحمد أشرف، وأحمد سيد عبد النبي، ووليد مصطفى، وحسون محمد، وعمر رزق، وأحمد الشامي، وأحمد سيد غريب، وأحمد نبيل كوكا.