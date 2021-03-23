شكرا لقرائتكم خبر عن شبانة بـ"تلفزيون الخليج 365": صلاح لم يطلب ارتداء قميص المنتخب بدون رعاة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة نجم الإعلام الرياضي أن مسئولي منتخب مصر يتعجبون مما تردد عن وجود أزمة في مسألة ارتداء محمد صلاح نجم الفراعنة وليفربول قميص الفريق القومي وعليه إعلانات الرعاة.

قال شبانة في برنامج "مع شبانة" على لايف تلفزيون الخليج 365: محمد صلاح ارتدى قميص المنتخب وعليه الرعاة في مران أمس وما حدث اليوم بارتداءه قميص دون إعلانات الرعاة جاء مصادفة ولم يطلب اللاعب ذلك كما تردد.

وتابع: "محمد الشناوي محمد بسام أيضًا ظهرا بتيشيرت بلا رعاة، وهذا يؤكد أن الأمر غير مقصود مطلقًا".

وكشف أن حسام البدرى استقر على التشكيل الذى سيخوض به مباراة كينيا الخميس المقبل، ويضم كل من محمد الشناوى حارس مرمى، ومحمود الونش وأحمد حجازى ومحمد هانى و عبد الله جمعة أو"أيمن أشرف حال لحاقه وجاهزيته حيث يعانى من خشونة فى الركبة"، وطارق حامد ومحمد الننى فى الارتكاز ومحمد مجدى افشة ومحمد صلاح وتريزيجيه وفى الهجوم مصطفى محمد.

وأوضح أن البدرى أبدى سعادته بالانسجام الكبير بين افشة ومحمد صلاح فى التدريبات وتشكيلهما ثنائى هجومى خطير.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.