شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شبانة يكشف حقيقة تأمين محمد صلاح فى كينيا.. وموقفه من شارة الكابتن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامي محمد شبانة نجم الإعلام الرياضي، أن اتحاد الكرة تلقى تأكيدات من السفير المصرى فى كينيا، بموافقة الجانب الكينى على توفير تأمين خاص لمحمد صلاح نجم المنتخب وجميع اللاعبين فور وصولهم إلى نيروبى لخوض مباراة الخميس المقبل.

قال شبانة في برنامج "مع شبانة" على لايف تلفزيون الخليج 365 أنه تم تخصيص طاقم طبى لمرافقة بعثة المنتخب فى كينيا وتطبيق كافة الاجراءات الطبية للوقاية من فيروس كورونا وعلى رأسها تعقيم الفندق وتطهيره وكذلك الاتوبيس الخاص بالمنتخب وملعب المباراة.

شدد شبانة على أن محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى ومنتخب مصر، اقترب من ارتداء شارة كابتن المنتخب أمام كينيا فى مباراة الخميس المقبل فى التصفيات المؤهلة لأمم افريقيا2022.

وكشف شبانة أنه فى حالة عدم مشاركة عمرو السولية فى التشكيل الأساسى للفراعنة او استبداله، ستؤول شارة الكابتن لمحمد صلاح لانه وفقا لمبدأ الأقدمية يتساوى صلاح مع الننى واحمد حجازى لانهم خاضوا اول مباراة رسمية لهم مع المنتخب فى نفس اليوم وهى مباراة سيراليون في تصفيات كأس الأمم الإفريقية في 3 سبتمبر 2011 .

ويعتبر عمرو السولية هو كابتن المنتخب حاليا بعد استبعاد عبد الله السعيد ومن قبله أحمد فتحى، وبعد السولية يأتى صلاح والننى وحجازى.

كشف شبانة انه لا صحة تماما لما تردد مؤخرا حول تخصيص جناح خاص ومنفصل لمحمد صلاح نجم المنتخب وليفربول الانجليزى فى فندق اقامة المنتخب قبل مباراتى كينيا وجزر القمر.

اوضح شبانة أن محمد صلاح يلقى معاملة مميزة مثل كل اللاعبين وتم تخصيص غرفة منفصلة له مثل باقى اللاعبين لكن لا صحة عن تخصيص جناح خاص له.

تابع شبانة أن مسؤولي المنتخب حريصون على تطبيق مبدأ المساواة بين جميع اللاعبين ولا صحة لتمييز محمد صلاح عن زملائه لأن ذلك لو حدث سيثير أزمة فى المنتخب.

أما عن السيارة الخاصة والحارس الشخصى لصلاح، أوضح مسؤولو المنتخب أن هذا الامر متبع مع اللاعب منذ فترة طويلة ولم يتم استحداثه فى المعسكر الحالى.

الإعلامى محمد شبانة يظهر من خلال برنامجه "مع شبانة" على صفحة ”الخليج 365” 3 أيام أسبوعياً هى الأحد والثلاثاء والخميس، ويتناول الأحداث الرياضية وأيضاً أزمات اللاعبين مع أنديتهم، وكل جديد فى الوسط الرياضى.

ويتناول برنامج "مع شبانة" على صفحات ”الخليج 365” جميع الملفات والقضايا الرياضية على الساحة الكروية، وأهمها كواليس صفقات الساعات الأخيرة للميركاتو الشتوى، وما يدور داخل قطبى الكرة المصربة وصفقاتهم الجديدة فى الانتقالات الصيفية المقبلة.