شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئ الزمالك يكشف كواليس حديثه مع شيكابالا فى التدريب واستقبال عبد الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبر رضا محمد لاعب فريق الكرة بنادي الزمالك مواليد 2001، والذي تم تصعيدة بالأمس للفريق الأول، عن سعادته بالتواجد وسط كتيبة النجوم الكبار وإعطائه الفرصة لأول مرة للظهور مع فريق الزمالك.

وأكد رضا فى تصريحاته للموقع الرسمى للنادى، والذي يجيد اللعب فى مركز الظهير الأيمن بالزمالك، أنه سيبذل قصاري جهده لإثبات نفسه والتمسك بفرصته للتواجد بين الكبار في الفترة المقبلة.

وأضاف لاعب الزمالك الشاب أن المدير الفني للفريق الأول باتريس كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام، تحدثا معه وطالباه بالتركيز وتنفيذ التعليمات الفنية والتمسك بالفرصة بقوة .

وأشار اللاعب الشاب إلى إن كابتن الفريق الأول محمود عبد الرازق شيكابالا تحدث معه وقدم له كل الدعم والمساندة، ونقل له بعض الخبرات والتعليمات فى مران الفريق، كذلك جميع اللاعبين قاموا بدعمه، مضيفًا أن حديث شيكابالا معه ودعمه له أسعده كثيرا .

من جانبه قدم اللاعب وعدا لكابتن الفريق بتنفيذ كل التعليمات، كما تطرق رضا محمد، إلى استقبال عبدالله جمعة له، حيث قال ان عبدالله جمعة يعرفه جيدا منذ فترة وكان الاستقبال منه جميلا بالأمس وفيه جو من المرح والدعم ، وطالبه بالظهور بأفضل شكل وأن فرصته قادمة.

ويلتقي الزمالك مع مولودية الجزائر، يوم 3 إبريل المقبل، في العاصمة الجزائرية بملعب 5 يوليه، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من مباريات المجموعة الرابعة لدوري أبطال أفريقيا، في لقاء مصيري لضرورة تحقيق الأبيض للفوز أمام المولودية بالجزائر ثم تونجيث السنغالي بالقاهرة مع خسارة بطل الجزائر مباراة الجولة السادسة أمام الترجي ليتأهل الأبيض للدور المقبل كثاني المجموعة برفقة الترجي الذى ضمن التأهل رسميا بالفوز على الأبيض في الجولتين الثالثة والرابعة من البطولة.