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شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 3 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، وصول منتخب مصر إلى كينيا بعد 6 ساعات طيران.
منتخب مصر يصل إلى كينيا بعد 6 ساعات طيران
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