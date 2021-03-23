حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 3 / 2021

الأهلي: نتابع حالة معلول مع طبيب منتخب تونس.. وهذا موعد عودته

مشاهد من تدريب الأهلى الأول بعد الإجازة بمشاركة 12 ناشئا

موسيمانى يقود مران الأهلي بعد العودة من جنوب أفريقيا .. وتصعيد 12 ناشئا

أبو عبلة: وليد سليمان جاهز طبيًّا للمشاركة مع الأهلي