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حصاد الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 3 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 23 / 3 / 2021 العديد من الاخبار الهامة أبرزها ، وصول منتخب مصر إلى كينيا بعد 6 ساعات طيران. 

منتخب مصر يصل إلى كينيا بعد 6 ساعات طيران

 

منتخب مصر يصل إلى كينيا بعد 6 ساعات طيران

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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