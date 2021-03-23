شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم المقاصة 1/0 في ثاني وديات الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني، الفوز علي مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم بملعب الذئاب بالجبل الأخضر خلال فترة التوقف الحالية بسبب إرتباطات منتخب مصر بمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا .
وأحرز عبد الله ياسين هدف المقاولون واللقاء في الشوط الأول، في المباراة التي شهدها المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام علي الكرة.
وكان المقاولون حقق الفوز بالأمس علي الجونة 2-1، في اولي المباريات الودية بهدفي كريم مصطفي.
ويعمل الجهاز الفنى لذئاب الجبل بقيادة عماد النحاس مدرب الفريق، على تصحيح الأخطاء التى شهدتها الفترة الماضية والتى كبدت الفريق 9 هزائم ليتراجع إلى المركز الـ 13 بجدول مسابقة الدورى العام.
ويحتل المقاولون العرب المركز الـ 13 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 15 نقطة، حصدها ذئاب الجبل بعد 16 مباراة حيث فازوا فى 4 مباريات وتعادلوا فى 3 أخرى، وتلقوا الهزيمة فى 9 لقاءات، وسجل لاعبو المقاولون 15 هدفاً واستقبلت شباكهم 21 هدفاً آخر.
من جانبه، أثنى المهندس محمد عادل فتحي عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على قطاع الكرة، على ثلاثي الفريق، حسن الشامي ومحمد سمير ومحمود أبو السعود، مؤكداً أنهم من أكثر اللاعبين عطاءً وجهداً مع المقاولون على المستطيل الأخضر، وطالبهم المشرف على الكرة بأن يكونوا قدوة لزملائهم ويوجهوهم للخروج بالمقاولون من نفق النتائج السلبية.