شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون يهزم المقاصة 1/0 في ثاني وديات الجبل الأخضر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الاول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس المدير الفني، الفوز علي مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة الودية التي جمعتهما مساء اليوم بملعب الذئاب بالجبل الأخضر خلال فترة التوقف الحالية بسبب إرتباطات منتخب مصر بمواجهتي كينيا وجزر القمر بتصفيات أمم أفريقيا .

وأحرز عبد الله ياسين هدف المقاولون واللقاء في الشوط الأول، في المباراة التي شهدها المهندس محمد عادل فتحي، عضو مجلس إدارة النادي والمشرف العام علي الكرة.

وكان المقاولون حقق الفوز بالأمس علي الجونة 2-1، في اولي المباريات الودية بهدفي كريم مصطفي.

ويواجه المقاولون العرب، نظيره الاتحاد السكندري في الخامس من أبريل المقبل بعد انتهاء فترة التوقف، في أخر جولات الذئاب بالدور الأول من دوري الموسم الجاري.