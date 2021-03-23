استقبال حافل لمحمد صلاح في كينيا (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي:

شهد وصول الفريق الأول لمنتخب مصر إلى نيروبي العاصمة الكينية، استقبالًا حافلًا للنجم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني من مطار القاهرة إلى العاصمة الكينية نيروبي، استعدادًا لمواجهة منتخب كينيا في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون يناير القادم.

وعند وصول بعثة المنتخب إلى العاصمة الكينية، هتفت الجماهير المتواجدة بالمطار باسم صلاح، والتقطوا الصور التذكارية معه.

ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، نفس رصيد منتخب جزر القمر وصيف المجموعة، وترجح الأهداف كفة الفراعنة، بينما يأتي المنتخب الكيني في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، ثم منتخب توجو في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويكفي المنتخب المصري التعادل لضمان التأهل رسميًا إلى كأس الأمم التي ستقام في الكاميرون يناير 2022.