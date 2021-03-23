إنبي لمصراوي: تغريم كريم فؤاد 100 ألف جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن

أكد عبد الناصر محمد مدير الكرة بنادي إنبي، أنه تم تعريم كريم فؤاد لاعب الفريق، 100 ألف جنيه بسبب تصريحاته التلفزيونية.

وقال عبد الناصر محمد في تصريحات خاصة لمصراوي: "تم تغريم كريم فؤاد مبلغ 100 ألف جنيه بسبب تصريحاته التلفزيونية دون الحصول علي إذن من مجلس الادارة".

وأضاف: "تم تطبيق العقوبة وفقا للائحة المعمول بها في الفريق، واللاعب تم إبلاغه بالعقوبة، ولم ننظر إلي أن المداخلة تمت خلال وجوده في معسكر المنتخب الأوليمبي لإنه في النهاية يتبع نادي انبي".

واختتم مدير الكرة بإنبي: "سبق وأن وقعنا عقوبة ضد أسامة جلال قبل رحيله لنادي بيراميدز بساعات قليلة قدرها 150 ألف جنيه لنفس السبب، لأن نادي إنبي يرفض ظهور لاعبيه في الإعلام إلا بإذن مسبق".