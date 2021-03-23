وصول بعثة منتخب مصر إلى نيروبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

وصلت بعثة المنتخب الوطني من مطار القاهرة إلى العاصمة الكينية نيروبي، استعدادا لمواجهة منتخب كينيا في الجولة الخامسة من المجموعة السابعة بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بالكاميرون يناير القادم.

ووصلت البعثة لنيروبي بعد رحلة سفر على متن الطائرة الخاصة التي وفرها اتحاد الكرة حيث يرأس البعثة المهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة الاتحاد.

وتواجد السفير خالد الأبيض سفير مصر في نيروبي في استقبال البعثة وكذلك طاقم السفارة، حيث رحب بالبعثة والمنتخب والمهندس أحمد مجاهد وأعضاء الجهاز الفني واللاعبين وتم إنهاء إجراءات الدخول بأسرع وقت ممكن.

ويحتل المنتخب المصري صدارة مجموعته برصيد 8 نقاط، نفس رصيد منتخب جزر القمر وصيف المجموعة، لترجيح الأهداف كفة الفراعنة، بينما يأتي المنتخب الكيني في المركز الثالث بالمجموعة برصيد 3 نقاط، ثم منتخب توجو في ذيل المجموعة بنقطة وحيدة.

ويكفي المنتخب المصري التعادل لضمان التأهل رسميا إلى كأس الأمم.

ويلتقي المنتخب مع كينبا في السادسة من مساء الخميس.