تقرير.. راموس يسعى لمواصلة مطاردة أحمد حسن "عميد لاعبي العالم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

يستعد النجم الإسباني سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني والمنتخب الإسباني، للعودة والمشاركة مع منتخب بلاده في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022 الذي سيقام في قطر.

ويلعب المنتخب الإسباني 3 مباريات خلال التوقف الدولي الحالي، أمام منتخبات اليونان وجورجيا وكوسوفو أيام 25 و28 و31 مارس الجاري.

ويسعى القائد راموس للتقدم خطوة أخرى على طريق معادلة الرقم القياسي لعدد المباريات الدولية التي يخوضها أي لاعب مع منتخب بلاده في مسيرته الكروية.

وكان راموس رفع إجمالي مشاركاته الدولية مع إسبانيا إلى 178 مباراة دولية في مباراة ألمانيا بالجولة السادسة من مباريات المجموعة الرابعة في دوري القسم الأول لبطولة دوري أمم أوروبا.

وعادل راموس وقتها رقم لاعبين عربيين هما حارس المرمى السعودي السابق محمد الدعيع ونجم كرة القدم الكويتي المخضرم بدر المطوع.

وتقاسم راموس المركز الثالث مع اللاعبين العربيين في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة مع منتخبات بلادهم في المباريات الدولية وذلك بفارق مباراة واحدة خلف العماني أحمد مبارك (كانو).

ويهدف القائد الإسباني من خلال مشاركته في الثلاث مباريات القادمة لمنتخب بلاده، من مواصلة مطاردة رقم النجم المصري أحمد حسن الذي يتصدر القائمة برصيد 184 مباراة.

ويحتاج راموس المشاركة في ست مباريات فقط لمعادلة رقم الصقر أحمد حسن، ليظفر بلقب "عميد لاعبي العالم".