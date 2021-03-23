بالفيديو.. قناة الأهلي تهاجم حسام البدري بسبب أيمن أشرف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أيمن جيلبرتو:

انتقدت قناة النادي الأهلي، قرار حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر، بشأن سفر أيمن أشرف المدافع الأيسر للفريق مع بعثة المنتخب لكينيا.

ويستعد منتخب مصر لخوض مباراة أمام كينيا يوم الخميس ضمن الجولة الخامسة للتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا المقبلة.

وغادر أيمن أشرف بصحبة بعثة المنتخب وهو يعاني من آلام في الركبة، وصرح مصدر في الأهلي لـ"الخليج 365"، أن هناك حالة من القلق على اللاعب.

وقال الإعلامي أحمد سمير، مقدم برنامج "السادسة" عبر قناة النادي الأهلي، إن هناك علامات استفهام كثيرة حول إصرار البدري على سفر أيمن أشرف مع بعثة منتخب مصر.

وصرح قائلاً: "تربص وعناد غير مفهوم أو مبرر، الجميع يعلم أن هناك أزمة في الجانب الأيسر للنادي الأهلي بسبب إصابة علي معلول وكذلك محمود وحيد، وأيمن أشرف هو الخيار الوحيد أمام موسيماني".

وتابع "أيمن لعب أمام فيتا كلوب وهو غير مكتمل الشفاء بعد الحصول على مسكنات، ولم يستطع إكمال المباراة، لعب بسبب عدم وجود بديل له في هذا المركز، لكن الأمر مختلف بالنسبة لمنتخب مصر، فهناك بدائل".

وأضاف "الأهلي لديه مباراة هامة ومصيرية أمام المريخ السوداني بدوري الأبطال بعد التوقف الدولي، والأهلي أخطر الجهاز الفني للمنتخب بأن اللاعب مصاب، والبدري أصر على تواجده في معسكر المنتخب للكشف الطبي".

وشدد "الأهلي دائماً أول من يدعم المنتخبات الوطنية في أي وقت، وأيمن أشرف التزم وخضع للكشف الطبي بشكل كامل وتأكد الجهاز الطبي لمنتخب مصر من إصابة اللاعب، وبالتالي كان من الطبيعي أن يتم استبعاده".

واستمر "لكن كان هناك إصرار على إشراك اللاعب في مران المنتخب الأيام السابقة رغم عدم قدرته على استكمال تلك التدريبات، هناك علامات استفهام كثيرة، وهناك شكوك حول وجود نية لعرقلة مسيرة الأهلي".

وأكد "الأهلي يعاني من الإصابات، وأخطر المنتخب بإصابة أيمن أشرف، والمنتخب تأكد، وفي النهاية تم اصطحاب اللاعب لرحلة كينيا، الأمر غير مفهوم، لماذا هناك عناد وتربص؟".

واختتم "علمنا أن هناك لاعبين أخطروا المنتخب شفهياً بالإصابة والمعاناة من إجهاد دون توقيع الكشف الطبي عليهم، وسافروا في رحلات للتنزه وعادوا دون أي مشاكل".