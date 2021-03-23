الخليج 365 يكشف.. كيف قام مجلس الأهلي بتأمين موقف إبراهيم الكفراوي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

نجحت اللجنة القانونية بالنادي الأهلي في عبور أزمة تكليف إبراهيم الكفراوي عضو مجلس الإدارة بخلافة العميد محمد مرجان المدير التنفيذي السابق.

ووجه مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير الشكر والتحية لمحمد مرجان، المدير التنفيذي، عن الفترة التي قضاها بإخلاص على رأس الإدارة التنفيذية للنادي.

وقال مصدر بالأهلي في تصريحات خاصة لمصراوي أن النادي لا يتحرك بشكل عشوائي حيث يتم دراسة الأمر جيداً، وأضاف أن هناك 3 تحركات تمت تؤمن موقف إبراهيم الكفراوي وعضوية مجلس الإدارة ولا تتضارب مع لائحة النادي.

وأضاف أن التحرك الأول هو أن الكفراوي لن يكون له عمل تنفيذي او يكون مديراً للنادي ولكن الموضوع عبارة عن إشرافه علي الجهاز التنفيذى بالنادي لحين تعيين مدير تنفيذي جديد مع إعطائه كافة الصلاحيات اللازمة لذلك، ومن الطبيعي أن يتولى مجلس الإدارة الأشراف علي الملفات.

وأوضح أن التحرك الثاني هو أن ابراهيم الكفراوي سيتولي الأشراف بشكل تطوعي على الجهاز التنفيذي ودون أن يحصل علي أي مقابل مادي، وشدد أن التحرك الثالث هو أن ابراهيم الكفراوي قد قام بالحصول علي أجازة لمدة ثلاثة شهور من عمله الخاص.

ويعقد إبراهيم الكفراوي، عضو مجلس الإدارة، الذي تم تكليفه من قبل المجلس في الاجتماع ‏الأخير، بالإشراف على الجهاز التنفيذي للنادي، اجتماعًا مع مديري الإدارات بالأهلي ‏وقيادات الفروع «الجزيرة ومدينة نصر والشيخ زايد».‏

ويتناول الاجتماع مناقشة سير العمل فيما يتعلق بالشق الإداري، والتأكيد على المتابعة المستمرة ‏لملف الخدمات، مع الاستمرار في الحفاظ على ثوابت منظومة العمل داخل النادي خلال ‏المرحلة المقبلة.‏

ويبحث الكفراوي مع مديري الأفرع بعض المقترحات والتأكيد على تلافي السلبيات في كافة ‏القطاعات الخدمية والرياضية. ‏

ويؤكد الكفراوي خلال الاجتماع على ضرورة توحيد الجهود من أجل الحفاظ على منظومة العمل ‏بالنادي، وتلبية كافة احتياجات الأعضاء وتنفيذ السياسة العامة لمجلس الإدارة، برئاسة الكابتن ‏محمود الخطيب.‏

وسبق وتمنى المجلس كل التوفيق والنجاح لمحمد مرجان في مهمته الجديدة بعد تعيينه واستلام مهام عمله نائبًا لرئيس مجلس إدارة شركة «إستادات الوطنية»، التي يعتز النادي الأهلي ويسعد بشراكته الناجحة معها من خلال مشروع الوحدة الاقتصادية.

وقال الاهلي في بيان رسمي أن قرار المجلس في ظل التأكيد القاطع من جانب اللجنة القانونية بالنادي، برئاسة المستشار محمود فهمي، على أن الجمع بين المنصبين في النادي والشركة في وقت واحد فيه تعارض للمصالح، فضلاً عن أنه يخالف ثوابت الأهلي ولائحة النظام الأساسي للنادي.

وأضاف أنه في ذات الأطار تم تكليف ابراهيم الكفراوى عضو مجلس ادارة النادى لتسيير الامور لتتفجر ازمة راها البعض بان هذا الأمر غير قانوني.