رسمياً.. ريال مدريد سيستضيف ليفربول في ملعبة

المنامة - ياسر ابراهيم - لن يضطر ريال مدريد لخوض مباراته في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم على أرضه أمام ليفربول في أبريل/نيسان خارج الديار بعدما قالت الحكومة الإسبانية اليوم الثلاثاء إنها سترفع الحظر المفروض على رحلات الطيران القادمة من بريطانيا في نهاية الشهر الجاري.



وبدأت القيود في ديسمبر/كانون الأول بسبب مخاوف بشأن سلالة جديدة من كوفيد-19 في بريطانيا مما أجبر أتلتيكو مدريد على خوض مباراته على أرضه في دور الستة عشر لدوري الأبطال أمام تشيلسي في بوخارست.



واضطر ريال سوسييداد لمواجهة مانشستر يونايتد في تورينو بدلا من لعب المباراة في ملعبه في سان سيباستيان في ذهاب دور الـ32 للدوري الأوروبي.



لكن الحكومة الإسبانية أعلنت الآن أنها سترفع القيود في 30 مارس/أذار مما يعني أن ريال يمكنه استقبال ليفربول في السادس من أبريل/نيسان.



ويمكن لغرناطة أيضا أن يستضيف مانشستر يونايتد في ذهاب دور الثمانية للدوري الأوروبي في الثامن من أبريل.



وخسر أتلتيكو مباراته على "أرضه" أمام تشيلسي في بوخارست 1-صفر وودّع البطولة بالهزيمة 3-صفر في مجموع المباراتين بينما خسر ريال سوسييداد 4-صفر أمام مانشستر يونايتد في تورينو وغادر الدوري الأوروبي.



وفرضت دول أخرى قيودا مماثلة على رحلات السفر من بريطانيا مما اضطر مانشستر سيتي وبوروسيا مونشنغلادباخ لخوض مباريات في دور الستة عشر في بودابست وهو ما فعله ليفربول ولايبزيغ.

المصدر: رويترز