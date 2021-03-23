شكرا لقرائتكم خبر 9 ممنوعون من الترشح لرئاسة وعضوية النصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن نادي النصر أمس شروط الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة، وذلك عقب قرار وزارة الرياضة السعودية بحل مجلس الإدارة برئاسة صفوان السويكت.

وكشف النادي في بيان نشره في وقت متأخر أمس الأول عبر حسابه في تويتر، الشروط التي يجب توافرها في المرشحين، كما تضمن البيان الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح المباشر وغير المباشر وهم: اللاعبون والمدربون والحكام المزاولون للنشاط الرياضي، والعاملون بالسلك القضائي، واللجان القضائية واللجان الرياضية أو الجهات العسكرية إلا بإذن مسبق من جهات عملهم، وكذلك من صدر بحقهم حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن صدر بحقهم قرار نافذ من وزارة الرياضة بمنعه من الترشح.

وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت الأحد الماضي حل مجلس إدارة نادي النصر وتكليف عبدالله الدخيل لتسيير أمور النادي مع فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس اعتبارا من أمس الأول.

كما أعلنت الوزارة إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة.

الممنوعون من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة:







اللاعبون والمدربون والحكام المزاولون للنشاط الرياضي.



العاملون بالسلك القضائي، واللجان القضائية واللجان الرياضية أو الجهات العسكرية إلا بإذن مسبق من جهات عملهم.



من صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.



من صدر بحقه قرار نافذ من وزارة الرياضة بمنعه من الترشح.



شروط الترشح لرئاسة النصر وعضوية مجلس الإدارة: