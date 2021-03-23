9 ممنوعون من الترشح لرئاسة وعضوية النصر

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وكشف النادي في بيان نشره في وقت متأخر أمس الأول عبر حسابه في تويتر، الشروط التي يجب توافرها في المرشحين، كما تضمن البيان الأشخاص الذين لا يحق لهم الترشح المباشر وغير المباشر وهم: اللاعبون والمدربون والحكام المزاولون للنشاط الرياضي، والعاملون بالسلك القضائي، واللجان القضائية واللجان الرياضية أو الجهات العسكرية إلا بإذن مسبق من جهات عملهم، وكذلك من صدر بحقهم حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، ومن صدر بحقهم قرار نافذ من وزارة الرياضة بمنعه من الترشح.
وكانت وزارة الرياضة قد أعلنت الأحد الماضي حل مجلس إدارة نادي النصر وتكليف عبدالله الدخيل لتسيير أمور النادي مع فتح باب الترشح لرئاسة وعضوية المجلس اعتبارا من أمس الأول.
كما أعلنت الوزارة إسقاط عضوية رئيس مجلس الإدارة صفوان السويكت ومنعه من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة لدورة انتخابية واحدة.
الممنوعون من الترشح لرئاسة وعضوية مجلس الإدارة:
- اللاعبون والمدربون والحكام المزاولون للنشاط الرياضي.
- العاملون بالسلك القضائي، واللجان القضائية واللجان الرياضية أو الجهات العسكرية إلا بإذن مسبق من جهات عملهم.
- من صدر بحقه حكم قضائي واجب النفاذ في جريمة مخلة بالشرف والأمانة.
- من صدر بحقه قرار نافذ من وزارة الرياضة بمنعه من الترشح.
شروط الترشح لرئاسة النصر وعضوية مجلس الإدارة:
- أن يكون المرشح لرئيس مجلس الإدارة سعودي الجنسية.
- أن يكون المرشح لرئاسة النادي من أعضاء الجمعية العمومية.
- أن يكون المرشح لرئاسة النادي حاصلا على مؤهل تعليمي لا يقل عن درجة البكالوريوس أو ما يعادلها إذا كانت من خارج الدولة.
- أن يكون المرشح لعضوية مجلس الإدارة حاصلا على مؤهل تعليمي لا يقل عن الثانوية العامة أو ما يعادلها.
- يجب ألا يقل عمر المرشح لمجلس الإدارة عن 25 سنة ولا يزيد على 65 سنة.
- أن يقوم المرشح بسداد المبالغ المتصلة بعضوية النادي بالطرق النظامية. أن يتقدم للجنة رئيس القائمة المرشحة للرئاسة خلال فترة الترشح المحددة وفقا لآلية تقديم أوراق المرشحين
- توقيع إقرار خطي بتحمل المسؤولية القانونية على قراراته وتصرفاته خلال فترة المجلس، وخلوه من أي مانع من موانع الترشح الواردة في اللائحة.
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