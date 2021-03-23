شكرا لقرائتكم خبر استراتيجية الاتحاد.. بطولة سنويا وسداد 60% من الديون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ​وضعت إدارة نادي الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي استراتيجية عملية بإجماع أعضاء مجلس الإدارة، لتحديد الأهداف قصيرة وطويلة المدى لجوانب عدة تخص النادي في المرحلة المقبلة، ولا سيما أن الإدارة تم تزكيتها منذ يونيو 2019 ولمدة 4 سنوات.

وأبرز ما تناولته الاستراتيجية حول الجانب الرياضي على المدى القصير، الحصول على بطولة سنويا، بالإضافة إلى المحافظة على المنشأة من خلال صيانتها بصفة شهرية وتطوير مقر الأكاديمية.

وعلى المدى البعيد، فإن إدارة النادي تطمح بعد مضي 5 مواسم أن ينجح الفريق الأول في المنافسة على جميع بطولات الموسم ويحصد 3 بطولات في الموسم الواحد.

وفيما يخص الجوانب الاستثمارية، وضعت الإدارة هدفا محدود المدى في هذا الموسم وهو سداد نحو 60% من الالتزامات التي على النادي والتعاقد مع 3 رعاة، على أن يتم سداد كل ديون النادي بعد مضي 5 سنوات والتعاقد مع 5 رعاة إضافيين.

وعلق رئيس النادي أنمار الحائلي عبر حسابه الرسمي في تويتر على هذه الاستراتيجية قائلا «نتطلع أن ترتقي استراتيجية نادينا إلى تطلعات وأهداف رؤية المملكة 2030 نحو قطاع رياضي متكامل يجد كل الدعم والاهتمام من حكومتنا الرشيدة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده، والعمل الدؤوب والمتابعة المستمرة من وزير الرياضة للوصول إلى هذه الغاية».