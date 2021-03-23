القاسم ينفي ترشحه لرئاسة النصر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفي الرئيس السابق لنادي التعاون، محمد القاسم نيته في الترشح لرئاسة مجلس إدارة نادي النصر لخلافة المبعد بقرار من وزارة الرياضة ، صفوان السويكيت. وبعد أن رددت أصوات نية القاسم الترشح عقب فتحه أمس الأول رسميا، كتب القاسم عبر حسابه الشخصي على تويتر أمس «للتوضيح، لا نية للترشح في أي ناد آخر في الوقت الحالي، مع أن هذا شرف كبير، وأشكر الجميع على حسن الظن مع تمنياتي للجميع بالتوفيق».



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