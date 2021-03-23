تشديد القواعد الاحترازية بالدوري الألماني

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شددت رابطة الدوري الألماني لكرة القدم أمس، القواعد الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا المستجد، من خلال فرض إجراء الاختبارات السريعة مع إمكانية إقامة معسكرات تدريب خاضعة للحجر الصحي اعتبارا من أول أبريل المقبل. وألزمت الرابطة الأندية الــ36 بدوري الدرجتين الأولى والثانية، بإجراء الفحوص السريعة مع كل جلسة تدريبية ورحلة سفر، وذلك في المناطق التي يزيد فيها معدل الإصابات الأسبوعية على 35 حالة لكل 100 ألف شخص. وسيستمر خضوع اللاعبين والإداريين لفحوص كورونا مرتين كل أسبوعين.

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