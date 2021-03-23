بيئة الأهلي الطاردة تجر الأجانب للفرار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - غادر مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الصربي فلادان ميلويفيتش جدة متوجها إلى بلاده لقضاء 5 أيام إجازة منحت لجميع أعضاء الفريق من لاعبين وإداريين وأجهزة فنية وطبية بمناسبة توقف الدوري في الفترة الحالية.

وأحاطت بمغادرة المدرب شكوك حول عودته، حيث أرسل بالفعل خطابا موجها إلى إدارة النادي يطلب فيه فسخ عقده من طرف واحد وذلك بسبب مستحقاته المتأخرة.

وكانت إدارة النادي قد حاولت في وقت سابق ومن خلال الاجتماع مع فلادان، الوصول لحل ودي يتم على ضوئه فك الارتباط معه دون دفع الشرط الجزائي كاملا إلا أن المدرب رفض اقتراح الإدارة وطالب بكامل قيمة الشرط قبل أن يتقدم بخطاب فسخ العقد رسميا بسبب مستحقاته المتأخرة.

ولم يكن فلادان وحده من أقدم على هذه الخطوة هذا الموسم، فقد سبقه محترفا الفريق، الصربي فيجسا والروماني ميتريتا اللذان قدما خطابات أنذرا فيها إدارة النادي بفسخ عقديهما بسبب مستحقاتهما المتأخرة.

وقد شهد الموسم الماضي ظهور أول حالة هروب للاعبين من الأهلي بعد أن سافر مهاجم الرأس الأخضر جيانيني تفاريس ورفض العودة، مطالبا بفسخ عقده بسبب المستحقات المالية، ولاتزال القضية منظوره بين اللاعب والنادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، كما لحق به البرازيلي دي سوزا وقرر فسخ عقده أيضا مع تقديم شكوى لفيفا طالب فيها الأخير بإلزام الأهلي بدفع مبلغ يفوق الأربع ملايين يورو للاعب تمثل مستحقاته المتأخرة.

كما غادر الجزائري يوسف البلايلي صفوف الفريق أيضا رافضا فكرة العودة للأهلي.