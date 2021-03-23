اللائحة تجبر الأندية على منح المصابين رواتبهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عانت أندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم من غيابات مطولة لعدد من لاعبيها الأجانب والمحليين، نتيجة إصابات استغرق وقت علاجها وتأهيلها وقتا طويلا، أثر على عطاء الفرق فنيا بعد أن تحولوا للبقاء في المستشفيات وعيادات الأندية أكثر من الحضور في الملاعب، رغم المبالغ العالية التي تحملها عقودهم الاحترافية.

وبحسب الفصل الرابع من لائحة الاحتراف وأوضاع اللاعبين وانتقالاتهم المعتمدة من الاتحاد السعودي لكرة القدم، فإن الخصم على اللاعب المصاب لا يطبق إلا بعد الشهر الخامس من وقوع الإصابة، حيث يلزم النادي بدفع نسبة 75% من أجره الشهري، و50% في الأشهر الأربعة التي تليها، وإذا استمرت الإصابة أكثر من ذلك، فللنادي حق اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ حقوق اللاعب ضمن وثيقتي التأمين ومصلحة النادي.

الإصابات المتقطعة لا تستوجب الخصم

قال وكيل أعمال اللاعبين فهد أبوعائشة: إدارات الأندية تتعامل مع اللاعبين المصابين حسب لوائح الاحتراف المنصوص عليها في الفصل الـ14، وأغلب الإصابات الطويلة لا تتجاوز الفترة التي تستوجب تطبيق اللائحة، ففي حالات إصابات الرباط الصليبي على سبيل المثال لا تتجاوز فترة العلاج والتأهيل 4 أشهر، ونص اللائحة يجيز الخصم بعد الشهر الخامس، في حال لم يلتزم اللاعب ببرنامجه العلاجي الموضوع من قبل الإدارة الطبية بالأندية.

وأضاف «إذا تغيب اللاعب لفترة طويلة بشكل متقطع فإنها لا تعد إصابة تستوجب الخصم من راتبه، فاللائحة أوضحت بأن الخصم يكون بالشهر الخامس بشكل متوالٍ».

الفصل الـ14 من اللائحة (الإصابة) المادة الـ37:

01 إذا تعرض اللاعب للإصابة أثناء اللعب أو خارجه أو التدريب لصالح النادي أو في مهمة للنادي، فيجب على النادي أن يدفع للاعب أجره الشهري كاملا للشهور الأربعة الأولى فور الإصابة، ثم ما نسبته 75% من أجره الشهري للشهور الأربعة التالية، ثم ما نسبته 50% من أجره الشهري للشهور الأربعة التالية، وإذا استمرت الإصابة فللنادي اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ حقوق اللاعب ضمن وثيقتي التأمين ومصلحة النادي، على أن تخطر اللجنة بقراره كتابيا.

02 إذا تعرض اللاعب للإصابة أو المرض خارج اللعب أو التدريب في مهمة لا علاقة لها بناديه، فيجب على النادي أن يدفع للاعب ما نسبته 50% من أجره الشهري الأساسي للشهرين الأولين فور الإصابة، ثم ما نسبته 25% من أجره الشهري للشهرين التاليين، فإذا استمرت الإصابة أو المرض فللنادي اتخاذ القرار المناسب الذي يحفظ حقوق اللاعب ضمن وثيقتي التأمين ومصلحة النادي، على أن تخطر اللجنة بقرارها كتابيا.

03 في جميع الأحوال يستمر التأمين الصحي والتأمين الشامل على اللاعب طيلة مدة عقده، وينتهي بنهايته، ويستفيد اللاعب من مزايا وثيقتي التأمين الصحي والتأمين الشامل.