صورة لصلاح مع مطربة داخل معسكر الفراعنة تثير الغضب.. وقرار عاجل من اتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

أثارت صورة تجمع نجم المنتخب المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي، والمطربة نوران خليل داخل صالة "الجيم" الخاصة بفندق إقامة الفراعنة في معسكرهم، استعدادا لمباراة كينيا، جدلا كبيرا بسبب عدم تطبيق الاجراءات الاحترازية على اللاعبين.

وتسببت الصورة في إحراج اتحاد الكرة والجهاز الفني، بسبب اختراق الإجراءات الاحترازية المفروضة على اللاعبين لمنع انتشار فيروس كورونا، وكذلك تجاهل التعليمات بعدم التعامل مع أي من النزلاء في الفندق.

من جانبه، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم منع الزيارات عن معسكر المنتخب الوطني قبل سفره إلى كينيا، وذلك في أعقاب اجراء مسحات طبية لجميع أعضاء البعثة، تفاديا لأي اختلاط وتجنبا لحدوث عدوى مع أعضاء البعثة الذين ستثبت سلبية مسحاتهم.

ويحل المنتخب الوطني ضيفًا على نظيره الكيني في السادسة من مساء يوم الخميس المقبل، على ملعب مركز موي الرياضي، بكينيا، في الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية المقرر إقامتها بالكاميرون.

وتتصدر مصر المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط، بفارق الأهداف على جزر القُمر صاحب نفس الرصيد، فيما تحل كينيا ثالثة برصيد 3 نقاط ، وجاء منتخب توجو في المركز الأخير برصيد نقطة واحدة.

وكان منتخب مصر تعادل مع منتخب كينيا في المواجهة الأولى بنتيجة هدف لكل منهما كما تعادل مع جزر القمر سلبيا وحقق الفراعنة الفوز على توجو بهدف دون رد .

وفي الجولة الرابعة حقق منتخب مصر الفوز علي توجو في الجولة الرابعة بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف .

وفي حالة تعادل أو فوز منتخب مصر أمام كينيا الجولة المقبلة لن يتم النظر إلى باقي النتائج ويضمن مقعدا في نهائيات البطولة، وستصبح مباراة الفراعنة أمام جزر القمر في الجولة الأخيرة، المقرر لها يوم 29 مارس تحصيل حاصل.

قائمة الفراعنة

من جانبه، أعلن حسام البدري المدير الفني للفراعنة، قائمة المنتخب، وجات كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي -محمود عبدالرحيم جنش -محمد بسام -عامر عامر.

خط الدفاع: محمد هاني -عمر جابر- أيمن أشرف - أحمد أبوالفتوح -أحمد حجازي- محمود حمدي الونش -علي جبر- أحمد أيمن منصور - ياسر ابراهيم.

خط الوسط: محمد النني- عمرو السولية -طارق حامد-حمدي فتحي- محمد صلاح - محمود حسن تريزيجيه -محمد فاروق- أحمد سيد زيزو - إسلام عيسى - مصطفى فتحي - محمد مجدي قفشة.

خط الهجوم: مصطفى محمد -حسام حسن - أحمد ياسر ريان -محمد شريف.

تشكيل الفراعنة

من المتوقع أن يبدأ البدري بالتشكيل التالي:

في حراسة المرمى: محمد الشناوي

في خط الدفاع: محمد هاني ومحمود حمدي الونش وأحمد حجازي وأيمن أشرف.

في خط الوسط: طارق حامد ومحمد النني، ومحمد مجدي قفشة ومحمد صلاح وتريزيجية

في الهجوم: مصطفى محمد

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أعلنت مجموعة بي إن سبورتس عن نقل المباراة حصريا عبر beIN Sports 4، بتعليق: أحمد الطيب